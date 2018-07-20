В Сингапуре самая масштабная в истории кибератака: похищены личные данные 1,5 млн человек

В ходе атаки, хакеры проникли в компьютеры SingHealth - крупнейшей группы медицинских учреждений Сингапура, которая имеет четыре больницы, пять национальных специальных центров и восемь поликлиник.



На пресс-конференции с участием представителей нескольких министерствах в пятницу, власти Сингапура заявила, что хакеры "специально и неоднократно целились" на персональные данные премьер-министра Ли.



Всего по информации издания 1,5 млн пациентов посещали специализированные учреждения компании SingHealth с 1 мая 2015 года по 4 июля 2018 года.



Немедицинские персональные данные пациентов, которые были незаконно открыты и скопированы, содержали их имена, номера документов, адреса, пол, расу и даты рождения.



"Это была преднамеренная, целеустремленная и хорошо спланированная кибератака. Это не работа случайных хакеров или преступных группировок", - говорится в совместном заявлении министерств.



Как сообщал УНН, корпорация Microsoft зафиксировала и прекратила попытки хакерских атак относительно нескольких кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс США.



