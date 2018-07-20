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У Сингапурі наймасштабніша в історії кібератака: викрадено особисті дані 1,5 млн людей

У Сингапурі наймасштабніша в історії кібератака: викрадено особисті дані 1,5 млн людей

Київ • УНН

 • 8152 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Під час найгіршої кібератаки у Сінгапурі хакери вкрали особисті дані 1,5 мільйонів пацієнтів, включаючи амбулаторні рецепти 160 000 осіб, в тому числі прем'єр-міністра Сінгапуру Лі Сянь Луна і декількох міністрів, передає УНН з посиланням на Straits Times.

В ході атаки, хакери проникли в комп'ютери SingHealth - найбільшої групи медичних закладів Сінгапуру, що має чотири лікарні, п'ять національних спеціальних центрів та вісім поліклінік.

На прес-конференції за участю представників декількох міністерствах в п'ятницю, влада Сінгапуру заявила, що хакери "спеціально та неодноразово націлювались" на персональні дані прем'єр-міністра Лі.

Всього за інформацією видання 1,5 млн пацієнтів відвідували спеціалізовані заклади компанії SingHealth з 1 травня 2015 року по 4 липня 2018 року.

Немедичні персональні дані пацієнтів, які були незаконно відкриті та скопійовані, містили їхні імена, номери документів, адреси, стать, расу та дати народження.

"Це була навмисна, цілеспрямована та добре спланована кібератака. Це не робота випадкових хакерів чи злочинних угруповань", - сказано в спільній заяві міністерств.

Як повідомляв УНН, корпорація Microsoft зафіксувала і припинила спроби хакерських атак щодо кількох кандидатів на проміжних виборах до Конгресу США.

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