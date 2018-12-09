В Симферополе во время ликвидации аварии погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во время ликвидации аварии водопровода в оккупированном Симферополе погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - сообщила собеседница ТАСС.
Как сообщал УНН, ранее авария на перекрестке Севастопольского и Чехова оставила без воды две трети жителей Симферополя.
По данным спасателей, водоснабжение планируют восстановить к вечеру. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".