У Сімферополі під час ліквідації аварії загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Під час ліквідації аварії водогону в окупованому Сімферополі загинув співробітник підприємства "Вода Криму". Про це інформує УНН з посиланням на ТАСС.
"При усуненні аварії загинув наш майстер. Це сталося вночі. На місці працюють слідчі", - повідомила співрозмовниця ТАСС.
Як повідомляв УНН, раніше аварія на перехресті Севастопольської та Чехова залишила без води дві третини жителів Сімферополя.
За даними рятувальників, водопостачання планують відновити до вечора. На місці аварії працюють бригади підприємства “Вода Криму”.