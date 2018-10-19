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В Сиэтле в церковь с людьми бросили коктейли Молотова

В Сиэтле в церковь с людьми бросили коктейли Молотова

Киев  •  УНН

 • 6766 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В долине Реиниер Вэлли в американском городе Сиэтл неизвестные бросили несколько коктейлей Молотова в церковь в четверг вечером, во время того как несколько десятков человек пришли на службу, передает УНН со ссылкой на USA Today.

Несколько свидетелей сообщили о пожаре вне церкви религиозной организации Iglesia ni Cristo Locale (Церкви Христа) в Сиэтле после восьми вечера.

Свидетели рассказали следователям, что человек бросил бутылки, наполненные неизвестной жидкостью, в здание церкви. Сообщается, что "коктейли" нанесли церкви небольшой вред извне, огонь не добрался середины, где находились около 50 человек.

На данный момент информации о пострадавших или задержанных в связи с инцидентом нет, пишет издание.

Как сообщал УНН, в МВД пообещали "жестко" реагировать на возможную религиозную вражду в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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