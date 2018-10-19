У Сіетлі в церкву з людьми кинули коктейлі Молотова

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У долині Рейнієр Веллі в американському місті Сіетл невідомі кинули кілька коктейлів Молотова в церкву у четвер ввечері, під час того як кілька десятків людей відвідували службу, передає УНН з посиланням на USA Today.