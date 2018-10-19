У Сіетлі в церкву з людьми кинули коктейлі Молотова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У долині Рейнієр Веллі в американському місті Сіетл невідомі кинули кілька коктейлів Молотова в церкву у четвер ввечері, під час того як кілька десятків людей відвідували службу, передає УНН з посиланням на USA Today.
Кілька свідків повідомили про пожежу за межами церкви релігійної організації Iglesia ni Cristo Locale (Церкви Христа) у Сіетлі після восьмої вечора.
Свідки розповіли слідчим, що людина кинула пляшки, наповнені невідомою рідиною, у будівлю церкви. Повідомляється, що “коктейлі” завдали церкві невеликої шкоди ззовні, вогонь не дістався середини, де перебували близько 50 людей.
Наразі інформації про постраждалих або затриманих у зв’язку з інцидентом немає, пише видання.
Як повідомляв УНН, у МВС пообіцяли “жорстко” реагувати на можливу релігійну ворожнечу у зв’язку з початком процесу надання автокефалії Українській православній церкві.