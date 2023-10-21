В Швейцарии расследую финансирование ХАМАСА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Швейцарская судебная система расследует возможное финансирование ХАМАС из Швейцарии. Об этом, как сообщает УНН, пишет The Times of Israel.
Швейцария не классифицирует группировку ХАМАС как террористическую организацию. Однако, расследование было начато еще за несколько недель до нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщил генеральный прокурор Штефан Блаттлер в эфире швейцарской общественной радиостанции SRF, не раскрывая дальнейших подробностей.
Позже в генеральной прокуратуре сообщили агентству AFP, что расследование было начато «по подозрению в финансировании ХАМАС из Швейцарии».
Ожидается, что расследование будет трудоемким, поскольку, в отличие от Европейского Союза и США, Швейцария не наложила запрет на ХАМАС.
Но после нападения растущие призывы к швейцарскому правительству принять меры побудили его отреагировать.
Через четыре дня после нападения правительство заявило, что оно «придерживается мнения, что ХАМАС следует классифицировать как террористическую организацию».