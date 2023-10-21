У Швейцарії розслідую фінансування ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Швейцарська судова система розслідує можливе фінансування ХАМАС зі Швейцарії. Про це, як повідомляє УНН, пише The Times of Israel.
Швейцарія не класифікує угруповання ХАМАС як терористичну організацію. Однак, розслідування було розпочато ще за кілька тижнів до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, повідомив генеральний прокурор Штефан Блаттлер в ефірі швейцарської громадської радіостанції SRF, не розкриваючи подальших подробиць.
Пізніше в генеральній прокуратурі повідомили агентству AFP, що розслідування було розпочато «за підозрою у фінансуванні ХАМАС зі Швейцарії».
Очікується, що розслідування буде трудомістким, оскільки, на відміну від Європейського Союзу і США, Швейцарія не наклала заборону на ХАМАС.
Але після нападу зростаючі заклики до швейцарського уряду вжити заходів спонукали його відреагувати.
Через чотири дні після нападу уряд заявив, що він «дотримується думки, що ХАМАС слід класифікувати як терористичну організацію».