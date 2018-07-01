В Швеции умер лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Швеции, 30 июня, в возрасте 95 лет умер шведский ученый, лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон. Об этом в twitter сообщила пресс-служба премии, передает УНН.
Арвид Карлссон родился в 1926 году. Исследовал свойства нейромедиатора дофамина и его влияние на пациентов с болезнью Паркинсона.
Карлссон лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, которую он получил в 2000 году.
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