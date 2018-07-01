В Швеции умер лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 31291 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 80746 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104316 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119713 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139462 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144673 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183057 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157010 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143093 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В Швеции умер лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон

В Швеции умер лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон

Киев  •  УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Швеции, 30 июня, в возрасте 95 лет умер шведский ученый, лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон. Об этом в twitter сообщила пресс-служба премии, передает УНН.

Арвид Карлссон родился в 1926 году. Исследовал свойства нейромедиатора дофамина и его влияние на пациентов с болезнью Паркинсона.

Карлссон лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, которую он получил в 2000 году.

Как сообщал УНН, отец звездного Майкла Джексона Джо Джексон умер в возрасте 89 лет.

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