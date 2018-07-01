У Швеції помер лауреат Нобелівської премії Арвід Карлссон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Швеції , 30 червня, у віці 95 років помер шведський учений, лауреат Нобелівської премії Арвід Карлссон. Про це в twitter повідомила прес-служба премії, передає УНН.
Арвід Карлссон народився в 1926 році. Досліджував властивості нейромедіатору дофаміну і його вплив на пацієнтів із хворобою Паркінсона.
Карлссон лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини, яку він отримав у 2000 році.
Як повідомляв УНН, батько зіркового Майкла Джексона Джо Джексон помер у віці 89 років.