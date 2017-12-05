В штабе АТО показали последствия обстрелов Врубовки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В пресс-центре штаба АТО показали последствия обстрела Врубовка в Луганской области из запрещенного оружия, передает УНН.
"Последствия обстрелов российско-оккупационными войсками из артиллерии калибра 152-мм населенного пункта Врубовка в Луганской области. Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований направленных на запугивание гражданских лиц и свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и о целенаправленных действиях боевиков к дальнейшему обострению конфликта", - отметили в штабе АТО.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм, запрещенной минскими договоренностям, населенный пункт Врубовка, подвергая опасности гражданских жителей.