В штабе АТО показали последствия обстрелов Врубовки

"Последствия обстрелов российско-оккупационными войсками из артиллерии калибра 152-мм населенного пункта Врубовка в Луганской области. Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований направленных на запугивание гражданских лиц и свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и о целенаправленных действиях боевиков к дальнейшему обострению конфликта", - отметили в штабе АТО.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм, запрещенной минскими договоренностям, населенный пункт Врубовка, подвергая опасности гражданских жителей.