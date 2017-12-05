У штабі АТО показали наслідки обстрілів Врубівки на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У прес-центрі штабу АТО показали наслідки обстрілу Врубівки на Луганщині із забороненої зброї, передає УНН.
"Наслідки обстрілів російсько-окупаційними військами з артилерії калібру 152-мм населеного пункту Врубівка у Луганській області. Такі злочинні дії незаконних збройних формувань спрямованя на залякування цивільних людей та свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей і про цілеспрямовані дії бойовиків до подальшого загострення конфлікту", - наголосили в штабі АТО.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли зі ствольної артилерії калібру 152 мм, забороненої мінськими домовленостями, населений пункт Врубівку, наражаючи на небезпеку цивільних жителів.