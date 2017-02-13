В штабе АТО назвали провокацией данные РФ об использовании ВСУ "Точки-У" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинская сторона не применяет ракетные комплексы "Точка-У" для обстрелов на Донбассе, это очередная провокация со стороны РФ. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.
"Мы точно такого вооружения не имеем, поэтому это полная чушь. Это обычная их провокация и раньше я об этом говорил, что они готовят провокацию", - сказал Л.Матюхин.
Напомним, 13 февраля СК РФ обвинил украинскую сторону в обстрелах с "Точки-У" на востоке Украины.
Ранее СК России возбудил дело против военных ВСУ и Нацгвардии из-за обстрелов на Донбассе.