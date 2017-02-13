В штабе АТО назвали провокацией данные РФ об использовании ВСУ "Точки-У" на Донбассе

"Мы точно такого вооружения не имеем, поэтому это полная чушь. Это обычная их провокация и раньше я об этом говорил, что они готовят провокацию", - сказал Л.Матюхин.

Напомним, 13 февраля СК РФ обвинил украинскую сторону в обстрелах с "Точки-У" на востоке Украины.

Ранее СК России возбудил дело против военных ВСУ и Нацгвардии из-за обстрелов на Донбассе.