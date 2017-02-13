У штабі АТО назвали провокацією дані РФ про використання ЗСУ "Точки-У" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Українська сторона не застосовує ракетні комплекси "Точка-У" для обстрілів на Донбасі, це чергова провокація зі сторони РФ. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.
"Ми точно такого озброєння не маємо, тому це повна нісенітниця. Це звичайна їхня провокація і раніше я про це говорив, що вони готують провокацію", - сказав Л.Матюхін.
Нагадаємо, 13 лютого СК РФ звинуватив українську сторону в обстрілах з "Точки-У" на сході України.
Раніше СК Росії порушив справу проти військових ЗСУ і Нацгвардії через обстріли на Донбасі.