В штаб-квартиру миссии ООН в Ливане попал снаряд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В штаб-квартиру миссии ООН в Ливане попал снаряд. Никто не пострадал, однако здание получило значительные повреждения. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя Временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти, передает УНН.
Детали
В субботу, 28 октября, в штаб-квартиру миротворческой миссии ООН на юге Ливана попал снаряд. Это уже второй подобный инцидент после начала войны Израиля и ХАМАС в Газе.
Миротворческие силы ООН, расположенные в южном Ливане, вблизи границы с Израилем (UNIFIL) пытаются проверить, кто выпустил снаряд.
Ливанский военный источник, пожелавший остаться анонимным, поскольку они не имели права общаться со СМИ, сообщил, что «израильский снаряд пробил цементную стену» вокруг штаб-квартиры UNIFIL. Снаряд не разорвался.
Контекст
15 октября UNIFIL сообщили, что их штаб был поражен ракетой, но никто не пострадал.
По данным Международной организации по миграции, из-за беспорядков почти 29 000 человек остались без крова по всему Ливану.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦАХАЛ ударил по двум ячейкам "Хезболлы" в Ливане