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В штаб-квартиру миссии ООН в Ливане попал снаряд

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В штаб-квартиру миссии ООН в Ливане попал снаряд. Никто не пострадал, однако здание получило значительные повреждения. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя Временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти, передает УНН.

В штаб-квартиру миссии ООН в Ливане попал снаряд

Детали

В субботу, 28 октября, в штаб-квартиру миротворческой миссии ООН на юге Ливана попал снаряд. Это уже второй подобный инцидент после начала войны Израиля и ХАМАС в Газе.

Миротворческие силы ООН, расположенные в южном Ливане, вблизи границы с Израилем (UNIFIL) пытаются проверить, кто выпустил снаряд.

Ливанский военный источник, пожелавший остаться анонимным, поскольку они не имели права общаться со СМИ, сообщил, что «израильский снаряд пробил цементную стену» вокруг штаб-квартиры UNIFIL. Снаряд не разорвался.

Контекст

15 октября UNIFIL сообщили, что их штаб был поражен ракетой, но никто не пострадал.

По данным Международной организации по миграции, из-за беспорядков почти 29 000 человек остались без крова по всему Ливану.

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