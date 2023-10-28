У штаб-квартиру місії ООН у Лівані потрапив снаряд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У штаб-квартиру місії ООН у Лівані потрапив снаряд. Ніхто не постраждав, однак будівля зазнала значних пошкоджень. Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на речника Тимчасових сил ООН у Лівані Андреа Тененті, передає УНН.
Деталі
У суботу, 28 жовтня, у штаб-квартиру миротворчої місії ООН на півдні Лівану влучив снаряд. Це вже другий подібний інцидент після початку війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі.
Миротворчі сили ООН, що розташовані в південному Лівані, поблизу кордону з Ізраїлем (UNIFIL) намагаються перевірити, хто випустив снаряд.
Ліванське військове джерело, яке побажало залишитися анонімним, оскільки вони не мали права спілкуватися зі ЗМІ, повідомило, що «ізраїльський снаряд пробив цементну стіну» навколо штаб-квартири UNIFIL. Снаряд не розірвався.
Контекст
15 жовтня UNIFIL повідомили, що їх штаб був уражений ракетою, але ніхто не постраждав.
За даними Міжнародної організації з міграції, через заворушення майже 29 000 людей залишилися без домів по всьому Лівану.
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