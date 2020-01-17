В школе под Киевом распылили баллончик

"17 января в 9:35 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в средней школе № 2 города Бровары на улице Владимира Великого было осуществлено распыление аэрозольного баллончика", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по прибытию на место из учебного помещения специалисты ГСЧС эвакуировали 1701 ученика и 99 учителей. После чего спасатели провели обследование помещения и лекцию для учеников по предотвращению подобных случаев и порядку действий при их возникновении.

Указано, что во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Новомосковске Днепропетровской области неизвестный ограбил молодого парня и распылил ему в лицо газ из баллончика.