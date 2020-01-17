У школі під Києвом розпилили балончик
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Броварах в середньоосвітній школі №2 розпилили аерозольний балончик, 1701 учня евакуювали. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.
"17 січня о 9:35 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що у середній школі № 2 міста Бровари на вулиці Володимира Великого було здійснено розпилення аерозольного балончику", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що по прибуттю на місце з навчального приміщення фахівці ДСНС евакуювали 1701 учня та 99 вчителів. Після чого рятувальники провели обстеження приміщення та лекцію для учнів щодо запобігання подібних випадків та порядок дій при їх виникненні.
Вказано, що під час інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Новомосковську Дніпропетровської області невідомий пограбував малолітнього хлопця та розпилив йому в обличчя газ з балончика.