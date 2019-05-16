В Шанхае обрушилось здание: завалило десятки людей

Так, на данный момент сообщается, что спасателям удалось достать из-под обломков 11 человек, и предпринимаются попытки спасти еще девять человек.



Городская спасательная служба сообщила, что здание в центре города находилось на ремонте, его хотели превратить в автосалон. Инцидент произошел около 11:30 утра в четверг.



Как сообщал УНН, ранее в одном из районов Стамбула обрушилось шестиэтажное здание.