В Шанхае обрушилось здание: завалило десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. По меньшей мере 20 человек оказались в ловушке под завалами после того, как здание обрушилось в шанхайском районе Чаннин в самом густонаселенном городе Китая, передаёт УНН.
Так, на данный момент сообщается, что спасателям удалось достать из-под обломков 11 человек, и предпринимаются попытки спасти еще девять человек.
Городская спасательная служба сообщила, что здание в центре города находилось на ремонте, его хотели превратить в автосалон. Инцидент произошел около 11:30 утра в четверг.
Как сообщал УНН, ранее в одном из районов Стамбула обрушилось шестиэтажное здание.