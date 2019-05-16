У Шанхаї обвалилася будівля: завалило десятки людей

Так, на даний момент повідомляється, що рятувальникам вдалося дістати з-під уламків 11 осіб, і робляться спроби врятувати ще дев'ять чоловік.



Міська рятувальна служба повідомила, що будівля в центрі міста перебувала на ремонті, її хотіли перетворити в автосалон. Інцидент стався близько 11:30 ранку в четвер.



Як повідомляв УНН, раніше в одному з районів Стамбула обрушився шестиповерховий будинок.