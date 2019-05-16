У Шанхаї обвалилася будівля: завалило десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Щонайменше 20 людей опинилися в пастці під завалами після того, як будинок обвалився в шанхайському районі Чаннін в найбільш густонаселеному місті Китаю, передає УНН.
Так, на даний момент повідомляється, що рятувальникам вдалося дістати з-під уламків 11 осіб, і робляться спроби врятувати ще дев'ять чоловік.
Міська рятувальна служба повідомила, що будівля в центрі міста перебувала на ремонті, її хотіли перетворити в автосалон. Інцидент стався близько 11:30 ранку в четвер.
Як повідомляв УНН, раніше в одному з районів Стамбула обрушився шестиповерховий будинок.