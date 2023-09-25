В Севастополе был слышен еще один взрыв - СМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В центральной части оккупированного Севастополя был слышен еще один взрыв, передает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

Детали

По данным издания, взрыв по силе звука оказался незначительным. В то же время российский глава Севастополя михаил развожаев заявлял, что около 19:00 будет проводиться «очередной контролируемый подрыв» для обрушения аварийных конструкций здания штаба черноморского флота рф.

Подтвердить заявления российских властей относительно независимых источников невозможно.

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