В Севастополе был слышен еще один взрыв - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В центральной части оккупированного Севастополя был слышен еще один взрыв, передает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
Детали
По данным издания, взрыв по силе звука оказался незначительным. В то же время российский глава Севастополя михаил развожаев заявлял, что около 19:00 будет проводиться «очередной контролируемый подрыв» для обрушения аварийных конструкций здания штаба черноморского флота рф.
Подтвердить заявления российских властей относительно независимых источников невозможно.
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