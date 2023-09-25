У Севастополі було чутно ще один вибух - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У центральній частині окупованого Севастополя було чутно ще один вибух, передає УНН із посиланням на "Крим. Реалії".
Деталі
За даними видання, вибух за силою звуку виявився незначним. Водночас російський голова Севастополя михайло развожаєв заявляв, що близько 19:00 буде проводитись «черговий контрольований підрив» для обвалення аварійних конструкцій будівлі штабу Чорноморського флоту рф.
Підтвердити заяви російської влади щодо незалежних джерел неможливо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракету, яка атакувала район Сухарної балки в Криму, не було збито: куди влучила