В Сеуле отказались согласовать пребывания войск США с мирным договором с КНДР

“Американские войска, дислоцированные в Южной Корее, — это вопрос союзнических отношений между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Этот вопрос не имеет ничего общего с подписанием мирных договоров”, — сказал представитель администрации президента Мун Чжэ Ина.

Ранее советник президента Мун Чон Ин заявил, что потом, если мирный договор будет подписан, пребывание американских войск будет трудно оправдать.

Один из чиновников на условиях анонимности пояснил, что Сеул оставит американские войска, так как они играют роль посредника при решении военных вопросов между соседними государствами, такими как Китай и Япония.

Как сообщал УНН, ООН готова обсудить участие в закрытии ядерного полигона КНДР.