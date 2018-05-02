У Сеулі відмовилися погодити перебування військ США з мирним договором з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Підписання договору про мир між Південною Кореєю і Північчю не змінить статус розташованих на острові американських військ. Про це, як повідомляє Reuters, заявив представник президента Південної Кореї, інформує УНН.
“Американські війська, дислоковані в Південній Кореї, — це питання союзницьких відносин між Південною Кореєю і Сполученими Штатами. Це питання не має нічого спільного з підписанням мирних договорів”, — сказав представник адміністрації президента Мун Чже Іна.
Раніше радник президента Мун Чон Ін заявив, що потім, якщо мирний договір буде підписаний, перебування американських військ буде важко виправдати.
Один з чиновників на умовах анонімності пояснив, що Сеул залишить американські війська, так як вони грають роль посередника при вирішенні військових питань між сусідніми державами, такими як Китай і Японія.
Як повідомляв УНН, ООН готова обговорити участь у закритті ядерного полігону КНДР.