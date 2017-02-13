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В Сербии заявили о закупке российских вооружений

Киев • УНН

 • 10171 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Глава Минобороны Сербии после визита в Москву сообщил о партии истребителей МиГ-29, которая скоро появится на вооружении в ВВС страны, а также о намерении закупить десятки российских танков и БТР, передает УНН со ссылкой на DW.

В Сербии заявили о закупке российских вооружений

Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич заявил в воскресенье, 12 февраля, что Белград вскоре получит партию российских военных самолетов. По его словам, шесть истребителей МиГ-29 "в ближайшее время" прибудут в страну из России, которая также направит своих экспертов для модернизации военно-воздушного флота Сербии, самолеты которого приобретены в основном из резервов российских ВКС.

"Истребители МиГ-29 будут оснащены современным оружием, радарами, оптическими и коммуникационными системами", - заявил глава сербского Минобороны.

Кроме того, сербы намерены закупить 30 российских танков и столько же бронетранспортеров, а также ведут переговоры о закупке еще восьми самолетов МиГ-29 и систем противовоздушной обороны.

Об этом стало известно после беседы З.Джорджевича с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым, проведенной накануне, 11 февраля, в Москве.

"В ходе встречи были подведены итоги двустороннего военного сотрудничества в 2016 году, определены перспективные направления взаимодействия между вооруженными силами России и Сербии на 2017 год", - сообщило Минобороны РФ, подчеркнув, что особое внимание было уделено российско-сербским отношениям в военно-технической сфере .

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