У Сербії заявили про закупівлю російських озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Глава Міноборони Сербії після візиту в Москву повідомив про партію винищувачів МіГ-29, яка скоро з’явиться на озброєнні у ВПС країни, а також про намір закупити десятки російських танків і БТР, передає УНН з посиланням на DW.
Міністр оборони Сербії Зоран Джорджевіч заявив у неділю, 12 лютого, що Белград незабаром отримає партію російських військових літаків. За його словами, шість винищувачів МіГ-29 “найближчим часом” прибудуть в країну з Росії, яка також направить своїх експертів для модернізації військово-повітряного флоту Сербії, літаки якого придбані в основному з резервів російських ВКС.
“Винищувачі МіГ-29 будуть оснащені сучасною зброєю, радарами, оптичними та комунікаційними системами,” — заявив глава сербського Міноборони.
Крім того, серби мають намір закупити 30 російських танків і стільки ж бронетранспортерів, а також ведуть переговори про закупівлю ще восьми літаків МіГ-29 і систем протиповітряної оборони.
Про це стало відомо після бесіди З.Джорджевича з заступником міністра оборони РФ Олександром Фоміним, проведеної напередодні, 11 лютого, в Москві.
“В ході зустрічі були підведені підсумки двостороннього військового співробітництва в 2016 році, окреслено перспективні напрямки взаємодії між збройними силами Росії і Сербії на 2017 рік,” — повідомило Міноборони РФ, підкресливши, що особливу увагу було приділено російсько-сербським відносинам у військово-технічній сфері.