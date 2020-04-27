В Сербии начались вечерние "домашние" протесты против власти и президента

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Тысячи граждан Белграда и еще нескольких городов Сербии каждый вечер в своих квартирах протестуют против чрезвычайного положения и политики президента Александра Вучич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.