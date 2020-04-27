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В Сербии начались вечерние "домашние" протесты против власти и президента

В Сербии начались вечерние "домашние" протесты против власти и президента

Киев  •  УНН

 • 14071 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Тысячи граждан Белграда и еще нескольких городов Сербии каждый вечер в своих квартирах протестуют против чрезвычайного положения и политики президента Александра Вучич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По инициативе правящей Прогрессивной партии, начиная с середины марта, граждане в 20:00, после завершения центральной информационной передачи на государственном телевидении, на балконах и окнах аплодировали медицинским работникам в знак благодарности за усилия, которые прилагают для общего блага.

С 25 апреля на призыв нескольких неправительственных организаций после аплодисментов медработникам начинается громкий протест: граждане свистят, выкрикивают лозунги против власти, бьют в барабаны, металлические предметы, дуют в трубы и другие инструменты, запускают во весь голос классическую музыку и тому подобное. Из многих квартир услышать, среди прочих, звуки "Революционного этюда" Шопена.

Независимые средства массовой информации утверждают, что граждане протестуют против чрезвычайного положения, которое было введено 15 марта решением главы государства Александра Вучича, спикера парламента Майи Гойкович и председателя правительства Ани Брнабич. Согласно конституции, парламент должен быть созван в ближайшее время для утверждения упомянутого решения.

Однако чрезвычайную сессию созвали на 28 апреля. Власти тем временем приняли 44 декреты, которыми наложены немало ограничений на права и свободы граждан и урегулированы многочисленные экономические дела, вопросы здравоохранения, образования, экономики.

Протестами с балконов и свистками в конце девяностых годов начались акции, которые привели к свержению режима Слободана Милошевича. В то время нынешний президент Вучич был министром информации. Независимые обозреватели считают, что он сейчас проводит ту же политику, что 20 лет назад, поскольку власть контролирует все пять национальных телевизионных каналов и большинство ежедневных газет.

Правительство до сих пор не реагировало на ежевечерние протестов, которые продолжаются примерно по 15 минут.

Напомним, нападающего сборной Сербии арестовали за нарушение карантина.

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