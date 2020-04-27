У Сербії розпочалися вечірні "домашні" протести проти влади й президента

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Тисячі громадян Белграда й ще кількох міст Сербії щовечора у своїх квартирах протестують проти надзвичайного стану й політики президента Александра Вучича. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.