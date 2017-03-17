В Сенате США опровергли заявления Д.Трамп о прослушивании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Республиканец Ричард Берр, возглавляющий комитет Сената США по разведке, заявил об отсутствии доказательств прослушивания телефонов в небоскребе "Трамп-тауэр", в котором до избрания на президентский пост проживал Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам Р.Берра, нет "никаких признаков" прослушивания "Трамп-тауэра" перед президентскими выборами или после них.
Как сообщал УНН, ранее в комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США заявили об отсутствии доказательств, подтверждающих обвинение Д.Трампа в адрес его предшественника Барака Обамы в прослушивании его телефонов во время избирательной кампании.
Напомним, представитель Белого дома Шон Спайсер призвал не воспринимать буквально слова президента о прослушивании его разговоров.