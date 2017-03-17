У Сенаті США спростували заяви Д.Трампа про прослуховування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Республіканець Річард Берр, який очолює комітет Сенату США з розвідки, заявив про відсутність доказів щодо прослуховування телефонів у хмарочосі “Трамп-тауер”, в якому до обрання на президентський пост проживав Дональд Трамп. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
За словами Р.Берра, немає “жодних ознак” прослуховування “Трамп-тауера” перед президентськими виборами чи після них.
Як повідомляв УНН, раніше в комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу США заявили про відсутність доказів, які б підтверджували звинувачення Д.Трампа на адресу його попередника Барака Обами у прослуховуванні його телефонів під час виборчої кампанії.
Нагадаємо, речник Білого дому Шон Спайсер закликав не сприймати буквально слова президента про прослуховування його розмов.