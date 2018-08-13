В семи регионах завершилась уборка ранних зерновых

“По состоянию на 13 августа в Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областях завершен сбор ранних зерновых культур”, — говорится в сообщении.

В целом по стране урожай собран с площади 9,5 млн га (96% к прогнозу) при урожайности 34,6 ц/га и намолочено 33 млн тонн зерна нового урожая.

В разрезе культур собрано:



озимой пшеницы — 23,9 млн тонн;



яровой пшеницы — 519 тыс. тонн;



озимого ячменя — 3,1 млн тонн;



ярового ячменя — 4 млн тонн;



ржи — 351 тыс. тонн;



овса — 301 тыс. тонн;



гороха — 771 тыс. тонн.



Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 61 тыс. тонн ярового рапса.

Напомним, в Минагрополитики прогнозируют, что урожай зерна в этом году составит более 60 млн тонн.