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У семи регіонах завершилось збирання ранніх зернових

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Аграрії семи регіонів завершили збирання ранніх зернових, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.

У семи регіонах завершилось збирання ранніх зернових

“Станом на 13 серпня в Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Полтавській та Закарпатській областях завершено збирання ранніх зернових культур”, — йдеться у повідомленні.

Загалом по країні врожай зібрано з площі 9,5 млн га (96% до прогнозу) при врожайності 34,6 ц/га та намолочено 33 млн тонн зерна нового врожаю.

У розрізі культур зібрано:

  • озимої пшениці — 23,9 млн тонн;
  • ярої пшениці — 519 тис. тонн;
  • озимого ячменю — 3,1 млн тонн;
  • ярого ячменю — 4 млн тонн;
  • жита — 351 тис. тонн;
  • вівса — 301 тис. тонн;
  • гороху — 771 тис. тонн.

Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 61 тис. тонн ярого ріпаку.

Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозують, що врожай зерна цього року складе понад 60 млн тонн.

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