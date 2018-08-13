У семи регіонах завершилось збирання ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Аграрії семи регіонів завершили збирання ранніх зернових, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
“Станом на 13 серпня в Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Полтавській та Закарпатській областях завершено збирання ранніх зернових культур”, — йдеться у повідомленні.
Загалом по країні врожай зібрано з площі 9,5 млн га (96% до прогнозу) при врожайності 34,6 ц/га та намолочено 33 млн тонн зерна нового врожаю.
У розрізі культур зібрано:
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- озимої пшениці — 23,9 млн тонн;
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- ярої пшениці — 519 тис. тонн;
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- озимого ячменю — 3,1 млн тонн;
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- ярого ячменю — 4 млн тонн;
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- жита — 351 тис. тонн;
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- вівса — 301 тис. тонн;
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- гороху — 771 тис. тонн.
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Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 61 тис. тонн ярого ріпаку.
Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозують, що врожай зерна цього року складе понад 60 млн тонн.