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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47317 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65802 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В поселке в Одесской области произошла перестрелка, есть убитый и раненый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В поселке Лиманское в Одесской области произошла перестрелка, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Цитата:

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское Одесской области", - говорится в сообщении.

Детали

В результате происшествия один человек ранен и один - убит.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.

Правоохранители отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица пострадавших устанавливаются.

Дополнение

В Одессе между компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из участников открыл огонь из травматического оружия.

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