У селищі на Одещині сталася стрілянина, є вбитий та поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У селищі Лиманське в Одеській області сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна отримала поранення. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП в області.
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"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське на Одещині", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Внаслідок події одну людину поранено та одну – вбито.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії.
Правоохоронці зазначили, що відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи постраждалих встановлюються.
Доповнення
В Одесі між компаніями молодих людей сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив вогонь із травматичної зброї.