В СБУ рассказали, о чем будут говорить в среду на заседании контактной группы

"Если говорить о вопросах, которые будут подниматься, конечно, это безопасность, мы говорим о том, что следует реализовывать те пункты, которые мы будем принимать, в частности отвод вооружение", - отметил Ю.Тандит.

Что касается процесса обмена заложников, то, по словам советника главы СБУ, "списки, которые предлагали представители самопровозглашенных республик, оказались некорректными. Иногда люди, которых они предлагали, не имели отношения к конфликту на Востоке".

"Мы получили списки, которые они считают корректными. Мы готовы работать по всем, кого можем передать", - отметил он.