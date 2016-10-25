У СБУ розповіли, про що будуть говорити у середу на засіданні контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Радник голови СБУ Юрій Тандіт розповів журналістам про порядок денний засідання тристоронньої контактної групи у середу, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити про питання, які будуть підніматися, звичайно, це безпека, ми говоримо про те, що слід реалізовувати ті пункти, які ми ухвалювати, зокрема відведення озброєння”, — зазначив Ю.Тандіт.
Що стосується процесу обміну заручників, то за словами радника голови СБУ, “списки, які пропонували представники самопроголошених республік, виявилися некоректними. Часом люди, яких вони пропонували, не мали стосунку до конфлікту на Сході”.
“Ми отримали списки, які вони вважають коректними. Ми готові працювати щодо усіх, кого можемо передати”, — зазначив він.