У Савченко заявили, что пока нет точных данных о ее проверке на полиграфе

"Информации точной пока нет", - сообщила она в ответ на вопрос, сегодня ли продолжится экспертиза Надежды Савченко с использованием полиграфа.

Ранее адвокат Савченко Олег Соловей заявлял журналистам, что в понедельник, 16 апреля, прохождение полиграфа продолжится.

Напомним, сестра Надежды Вера Савченко сообщила в пятницу, 13 апреля, что состояние здоровья Надежды не позволило пройти проверку на полиграфе.

Савченко 13 апреля решила прервать голодовку для проверки на полиграфе.