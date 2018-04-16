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У Савченко заявили, что пока нет точных данных о ее проверке на полиграфе

У Савченко заявили, что пока нет точных данных о ее проверке на полиграфе

Киев  •  УНН

 • 9044 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сейчас точной информации о прохождении сегодня, 16 апреля, экспертизы народным депутатом Надеждой Савченко с использованием полиграфа нет. Об этом УНН сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

"Информации точной пока нет", - сообщила она в ответ на вопрос, сегодня ли продолжится экспертиза Надежды Савченко с использованием полиграфа.

Ранее адвокат Савченко Олег Соловей заявлял журналистам, что в понедельник, 16 апреля, прохождение полиграфа продолжится.

Напомним, сестра Надежды Вера Савченко сообщила в пятницу, 13 апреля, что состояние здоровья Надежды не позволило пройти проверку на полиграфе.

Савченко 13 апреля решила прервать голодовку для проверки на полиграфе.

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