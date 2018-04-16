У Савченко заявили, что пока нет точных данных о ее проверке на полиграфе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сейчас точной информации о прохождении сегодня, 16 апреля, экспертизы народным депутатом Надеждой Савченко с использованием полиграфа нет. Об этом УНН сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.
"Информации точной пока нет", - сообщила она в ответ на вопрос, сегодня ли продолжится экспертиза Надежды Савченко с использованием полиграфа.
Ранее адвокат Савченко Олег Соловей заявлял журналистам, что в понедельник, 16 апреля, прохождение полиграфа продолжится.
Напомним, сестра Надежды Вера Савченко сообщила в пятницу, 13 апреля, что состояние здоровья Надежды не позволило пройти проверку на полиграфе.
Савченко 13 апреля решила прервать голодовку для проверки на полиграфе.