У Савченко заявили, що поки немає точних даних про її перевірку на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Наразі точної інформації щодо проходження сьогодні, 16 квітня, експертизи народним депутатом Надією Савченко з використанням поліграфа немає. Про це УНН повідомила її прес-секретар Тетяна Проторченко.
"Інформації точної наразі немає", - повідомила вона у відповідь на запитання, чи сьогодні продовжиться експертиза Надії Савченко з використанням поліграфа.
Раніше адвокат Савченко Олег Соловей заявляв журналістам, що в понеділок, 16 квітня, проходження поліграфа продовжиться.
Нагадаємо, сестра Надії Віра Савченко повідомила у п'ятницю, 13 квітня, що стан здоров'я Надії не дозволив пройти перевірку на поліграфі.
Савченко 13 квітня вирішила перервати голодування для перевірки на поліграфі.