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В Саудовской Аравии зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19

Киев • УНН

 • 15796 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 39 тысяч человек, из них 1912 за минувшие сутки, что является новым антирекордом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

В Саудовской Аравии зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19

"По данным министерства здравоохранения, в Саудовской Аравии зарегистрировано 1912 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало самым большим ежедневным количеством больных, увеличив общее количество в Королевстве до 39 048", - пишут в издании.

Сообщается, что из новых случаев 35% - жители Саудовской Аравии, а 65% - представители разных национальностей.

Также сообщается, что несмотря на то, что количество больных в Королевстве значительно возрастает, сохраняется относительно низкий уровень смертности и высокие показатели выздоровления.

"Министерство здравоохранения зарегистрировало девять новых случаев смерти, увеличив общее число до 246, что составляет менее 0,7% от общего количества случаев. Между тем, почти 30%, 11 457 человек уже выздоровели", - сообщают в издании.

Отметим, что на прошлой неделе в Королевстве заявили, что протокол лечения коронавируса в Саудовской Аравии, а именно всестороннее тестирование и активные проверки, помогли им сохранить свой относительно низкий уровень смертности.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек.

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