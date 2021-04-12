В Санкт-Петербурге горит историческое здание, во время тушения погиб один пожарный
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Санкт-Петербурге загорелось здание бизнес-центра "Невская мануфактура". Один пожарный погиб, еще двое пострадали при тушении возгорания в здании, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
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"В ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали и госпитализированы. Один погиб", - сказали в пресс-службе МЧС России.
Детали
В МЧС добавили, что произошел выброс пламени с последующим интенсивным горением в то время, как звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что погибший пожарный был начальником звена, командиром отделения 64-й пожарной части. Он уточнил, что у пострадавших пожарных ожоги 40-50% поверхности тела.
Информация о пожаре поступила в 12:35 по киевскому времени. Площадь пожара, произошедшего в здании Невской мануфактуры, выросла в 2,5 раза - с 4 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м.
Также сообщается, что кровля и перекрытия обрушились в горящем доме на площади 1,5 тыс. Кв. м.
Так, комплекс зданий Невской мануфактуры является объектом культурного наследия регионального значения. Временем основания зданий значится вторая половина XIX века. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.
Дополнение
В России горел крупный торговый центр.
Напомним, в Самаре произошло возгорание в жилом доме, в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 пострадали.