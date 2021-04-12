У Санкт-Петербурзі горить історична будівля, під час гасіння загинув один пожежник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Санкт-Петербурзі загорілася будівля бізнес-центру "Невська мануфактура". Один пожежний загинув, ще двоє постраждали при гасінні загоряння в будівлі, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
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"В ході гасіння пожежі і порятунку людей двоє пожежників постраждали і госпіталізовані. Один загинув", - сказали в прес-службі МНС Росії.
Деталі
У МНС додали, що стався викид полум'я з подальшим інтенсивним горінням в той час, як ланки газодимозахисної служби забезпечували висновок людей з будівлі. Джерело ТАСС в екстрених службах додав, що загиблий пожежник був начальником ланки, командиром відділення 64-ї пожежної частини. Він уточнив, що у постраждалих пожежників опіки 40-50% поверхні тіла.
Інформація про пожежу надійшла о 12:35 за київським часом. Площа пожежі, що сталася в будівлі Невської мануфактури, зросла в 2,5 рази - з 4 тис. кв. м до 10 тис. кв. м.
Також повідомляється, що покрівля і перекриття обвалилися в палаючому будинку на площі 1,5 тис. кв. м.
Так, комплекс будівель Невської мануфактури є об'єктом культурної спадщини регіонального значення. Часом заснування будівель значиться друга половина XIX століття. Зараз в будівлі розташований бізнес-центр.
Доповнення
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Нагадаємо, в Самарі відбувся спалах в житловому будинку в результаті якого загинули щонайменше 4 людини, ще 4 постраждали.