В России произошел масштабный пожар, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Самаре произошло возгорание в жилом доме в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает УНН.
“В Самаре горит дом — 4 погибших, еще 4 пострадали. Загорелось на втором этаже здания с мансардой на улице Промышленности в Железнодорожном районе, площадь возгорания 500 кв.м. В настоящее время пожар локализован, продолжается полив здания”, — говорится в сообщении.
Добавим, что ряд региональных СМИ Самарской области также сообщают о пожаре.
Отмечается, что по версии МЧС, возгорание произошло из-за неисправной проводки. По некоторым данным, в здании находился нелегальный хостел. Спецслужбы проверяют, остались еще люди внутри.
Напомним, что на днях в Харькове посреди ночи горело студенческое общежитие: людей эвакуировали.