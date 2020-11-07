У Росії сталася масштабна пожежа, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Самарі сталося загоряння в житловому будинку внаслідок якого загинуло щонайменше 4 людини, ще 4 постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.
“У Самарі горить будинок — 4 загиблих, ще 4 постраждали. Загорілося на другому поверсі будівлі з мансардою на вулиці Промисловості в Залізничному районі, площа загоряння 500 кв.м. На цей час пожежу локалізовано, триває полив будівлі”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, що ряд регіональних ЗМІ Самарської області також повідомляють про пожежу.
Зазначається, що за версією МНС, загоряння сталося через несправну проводку. За деякими даними, в будівлі знаходився нелегальний хостел. Спецслужби перевіряють, чи залишилися ще люди всередині.
Нагадаємо, що днями в Харкові посеред ночі горів студентський гуртожиток: людей евакуйовували.