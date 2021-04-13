В Санкт-Петербурге второй день горит историческое здание
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пожар в здании бизнес-центра "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге локализован, однако продолжается горение на площади 500 кв. метров. Об этом пишет УНН со ссылкой на 78.ru.
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"Работы по тушению пожара продолжаются. Проводятся работы по проливаниею, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. метров. К тушению привлечены 37 человек и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.
Детали
Здание постройки второй половины XIX века вспыхнуло в понедельник. Пожар в здании "Невской мануфактуры" разгорелся около 13:00 часа. Причины пока не установлены. Максимальная площадь, на которую распространилось пламя, составила 25 тыс. квадратов.
В результате пожара погиб один пожарный. Кроме того, еще четверо пожарных пострадали, они получили серьезные ожоги тела.
Что было раньше
УНН сообщал, что 12 апреля в Санкт-Петербурге загорелось историческое здание "Невская мануфактура".