У Санкт-Петербурзі другий день горить історична будівля

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"Роботи по гасінню пожежі тривають. Проводяться роботи по проливанню, розбиранню конструкцій та ліквідації локальних вогнищ загоряння. На даний момент відбувається горіння в завалах на площі 500 кв. метрів. До гасіння залучено 37 осіб та 9 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Будівля споруди другої половини XIX століття спалахнула в понеділок. Пожежа в будівлі "Невської мануфактури" розгорілася близько 13:00 години. Причини поки не встановлені. Максимальна площа, на яку поширилося полум'я, склала 25 тис. квадратів.

В результаті пожежі загинув один пожежник. Крім того, ще четверо пожежників постраждали, вони отримали серйозні опіки тіла.

Що було раніше

УНН повідомляв, що 12 квітня в Санкт-Петербурзі загорілася історична будівля "Невська мануфактура".



