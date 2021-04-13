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У Санкт-Петербурзі другий день горить історична будівля

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Пожежу в будівлі бізнес-центру "Невська мануфактура" в Санкт-Петербурзі локалізували, проте триває горіння на площі 500 кв. метрів. Про це пише УНН з посиланням на 78.ru.

Цитата:

"Роботи по гасінню пожежі тривають. Проводяться роботи по проливанню, розбиранню конструкцій та ліквідації локальних вогнищ загоряння. На даний момент відбувається горіння в завалах на площі 500 кв. метрів. До гасіння залучено 37 осіб та 9 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Будівля споруди другої половини XIX століття спалахнула в понеділок. Пожежа в будівлі "Невської мануфактури" розгорілася близько 13:00 години. Причини поки не встановлені. Максимальна площа, на яку поширилося полум'я, склала 25 тис. квадратів.

В результаті пожежі загинув один пожежник. Крім того, ще четверо пожежників постраждали, вони отримали серйозні опіки тіла.

Що було раніше

УНН повідомляв, що 12 квітня в Санкт-Петербурзі загорілася історична будівля "Невська мануфактура".

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