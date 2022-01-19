У Саакашвили наблюдается психологическое расстройство, но существенных изменений в лечении нет - Денисова

КИЕВ. 19 января. УНН. У задержанного в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили наблюдается психологическое расстройство. Как информирует в своем Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, он нуждается в квалифицированной физической и психологической реабилитации, однако существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет, пишет УНН.