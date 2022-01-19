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У Саакашвили наблюдается психологическое расстройство, но существенных изменений в лечении нет - Денисова

У Саакашвили наблюдается психологическое расстройство, но существенных изменений в лечении нет - Денисова

Киев • УНН

 • 14003 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. У задержанного в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили наблюдается психологическое расстройство. Как информирует в своем Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, он нуждается в квалифицированной физической и психологической реабилитации, однако существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет, пишет УНН.

Цитата

“Гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеил Саакашвили, которого принудительно перевели из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму, нуждается в психологической и физической реабилитации. К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при Омбудсмане Грузии для мониторинга состояния здоровья Михеила”, - отметила Денисова.

Детали

Отмечается, что у него наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому его состояние здоровья постоянно ухудшается.

Также консилиум врачей показал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. В основном Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации.

"Обращаюсь к министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михеилу Саакашвили. Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, которые нарушают права Михеила Саакашвили на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод”, - добавила Денисова.

Контекст

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике - серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

Однако 30 декабря стало известно, что Саакашвили из военного госпиталя перевезли обратно в тюрьму в Рустави.

12 января Саакашвили посетил украинский консул.

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