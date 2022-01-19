У Саакашвілі спостерігається психологічний розлад, але істотних змін у лікуванні немає - Денісова

Цитата

“Громадянин України, Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіл Саакашвілі, якого примусово перевели з військового шпиталю у Горі до руставської в’язниці, потребує психологічної та фізичної реабілітації. Такого висновку дійшов консиліум лікарів, створений при Омбудсмані Грузії для моніторингу стану здоров'я Міхеіла”, - зазначила Денісова.

Деталі

Наголошується, що у нього спостерігається посттравматичний стресовий розлад і депресія, які неможливо вилікувати в умовах в’язниці. Тому його стан здоров’я постійно погіршується.

Також консиліум лікарів засвідчив, що істотних змін у методології лікування, на яких наполягала Народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, немає. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації.

“Звертаюся до Міністра юстиції Грузії забезпечити надання кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації громадянину України Міхеілу Саакашвілі. Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, - додала Денісова.

Контекст

Саакашвілі, проти якого в Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня в Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни. Колишній грузинський лідер голодував 50 днів на знак протесту, оскільки вважає себе політв'язнем.

Так, 8 листопада через погіршення стану здоров'я Саакашвілі перевели в лікарню при в'язниці в Глданском районі Тбілісі.

Група лікарів з ініціативи омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії обстежила ув'язненого Саакашвілі і оглянула умови тюремної лікарні. У висновку зазначили, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися судоми, викликані енцефалопатією Верніке - серйозне захворювання мозку, внаслідок якого можна впасти в кому.

19 листопада Саакашвілі перевезли з тюремної лікарні у військовий госпіталь в Горі. Після цього колишній президент Грузії припинив голодування. У військовому госпіталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.

При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув'язненого в багатопрофільну високотехнологічну лікарню для проведення досліджень головного мозку.

Проте 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового госпіталю перевезли назад до в'язниці в Руставі.

12 січня Саакашвілі відвідав український консул.