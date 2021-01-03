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В Румынии заявили о первом случаи заражения “британским” штаммом коронавируса

Киев • УНН

 • 18240 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Румыния сообщила о первом случае заражения новым штаммом коронавируса, который появился в Великобритании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание digi24.ro.

В Румынии заявили о первом случаи заражения “британским” штаммом коронавируса

Врачи из института “Матей Балш” подтвердили, что обнаружили вирус у человека, недавно вернувшегося в страну.
У пациента были симптомы коронавируса и тест дал положительный результат, а позднее было установлено, что у мужчины новый более заразный штамм.

В “Матей Балш” однако, заявили, что в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты.

Министерство внутренних дел страны сообщает, что пока нет убедительных данных, подтверждающих наличие нового штамма у пациента. И официального случай заражения не подтверждают.

Напомним, в Великобритании ранее был обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

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