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У Румунії заявили про перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Румунія повідомила про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який з'явився у Великій Британії. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання digi24.ro.

У Румунії заявили про перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу

Лікарі з інституту "Матей Балш" підтвердили, що виявили вірус у людини, яка нещодавно повернулася в країну.
У пацієнта були симптоми коронавірусу і тест дав позитивний результат, а пізніше було встановлено, що у чоловіка новий більш заразний штам.

В "Матей Балш" однак, заявили, що в найближчі дні будуть проведені додаткові тести.

Міністерство внутрішніх справ країни повідомляє, що поки немає переконливих даних, що підтверджують наявність нового штаму у пацієнта. І офіційного випадок зараження не підтверджують.

Нагадаємо, в Великій Британії раніше був виявлений новий штам коронавірусу, який на 70% більше заразний.
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.

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