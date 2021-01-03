У Румунії заявили про перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу

Лікарі з інституту "Матей Балш" підтвердили, що виявили вірус у людини, яка нещодавно повернулася в країну.

У пацієнта були симптоми коронавірусу і тест дав позитивний результат, а пізніше було встановлено, що у чоловіка новий більш заразний штам.

В "Матей Балш" однак, заявили, що в найближчі дні будуть проведені додаткові тести.

Міністерство внутрішніх справ країни повідомляє, що поки немає переконливих даних, що підтверджують наявність нового штаму у пацієнта. І офіційного випадок зараження не підтверджують.

Нагадаємо, в Великій Британії раніше був виявлений новий штам коронавірусу, який на 70% більше заразний.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.