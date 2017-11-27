В Румынии тысячи человек протестовали против коррупции

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3334 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4112 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83227 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75758 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89263 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120447 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115711 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145889 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107421 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108843 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
В Румынии тысячи человек протестовали против коррупции

В Румынии тысячи человек протестовали против коррупции

Киев  •  УНН

 • 13638 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Румынии тысячи человек вышли на акцию протеста против законодательных изменений, которые могут привести к ограничению полномочий Национального антикоррупционного директората (DNA), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что в румынской столице Бухаресте, на улицы вышли от 15 до 25 тыс. демонстрантов.

Они призывают правительство отказаться от планов смягчить антикоррупционное законодательство. Оппозиция обвиняет правительства попытки с помощью трех законопроектов ограничить независимость правосудия.

Протесты также направлены против председателя Палаты депутатов Ливиу Драгни и председателя Сената Келин Попеску-Тэричану, которых подозревают в коррупции.

Напомним, 5 ноября в Румынии митингующие выступили против нового законопроекта, с помощью которого хотят ограничить полномочия прокуратуры в борьбе с коррупцией.

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