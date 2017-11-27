В Румынии тысячи человек протестовали против коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Румынии тысячи человек вышли на акцию протеста против законодательных изменений, которые могут привести к ограничению полномочий Национального антикоррупционного директората (DNA), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что в румынской столице Бухаресте, на улицы вышли от 15 до 25 тыс. демонстрантов.
Они призывают правительство отказаться от планов смягчить антикоррупционное законодательство. Оппозиция обвиняет правительства попытки с помощью трех законопроектов ограничить независимость правосудия.
Протесты также направлены против председателя Палаты депутатов Ливиу Драгни и председателя Сената Келин Попеску-Тэричану, которых подозревают в коррупции.
Напомним, 5 ноября в Румынии митингующие выступили против нового законопроекта, с помощью которого хотят ограничить полномочия прокуратуры в борьбе с коррупцией.