В Румынии тысячи человек протестовали против коррупции

Отмечается, что в румынской столице Бухаресте, на улицы вышли от 15 до 25 тыс. демонстрантов.

Они призывают правительство отказаться от планов смягчить антикоррупционное законодательство. Оппозиция обвиняет правительства попытки с помощью трех законопроектов ограничить независимость правосудия.

Протесты также направлены против председателя Палаты депутатов Ливиу Драгни и председателя Сената Келин Попеску-Тэричану, которых подозревают в коррупции.

Напомним, 5 ноября в Румынии митингующие выступили против нового законопроекта, с помощью которого хотят ограничить полномочия прокуратуры в борьбе с коррупцией.